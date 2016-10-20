Почему многие попадают под влияние рекламы, приобретая то, в чем не нуждаются?

Её основная задача – заставить нуждаться в том, о чем раньше вы даже и не слышали. Она изменяется с развитием общества и легко подстраивается под нужную аудиторию.

Реклама появилась в жизни людей ещё в глубокой древности. Торговцы налаживали связь покупателей с помощью словесных обращений. А после – начали применять и наскальные рисунки.

В 1450 году Гутенберг создал печатный станок, начав тем самым новую эпоху в развитии средств массовой коммуникации. Немного более чем через 20 лет появится первая реклама. На одной из церквей красовалось объявление о продаже молитвенников.

Прогуливаясь по Парижу 18 века, горожане чуть ли не на каждом шагу встречали рекламный объявления, предлагающие недорогие кабаки, где можно было выпить вина. А одна из первых газет, посвященных рекламе «The Bofton News-Letter» появилась в 1704 году в Америке. У истоков же развития рекламы в Беларуси стояли выдающиеся люди.

Изначально реклама просто сообщала людям о наличии какого-либо товара, однако покупатель становился требовательнее, избирательнее.

Специалисты приступили к активному применению различных хитростей и уловок. Именование товара могли изящно вплести в пословицу, басню, историю.

Современная реклама шагнула дальше: существует ряд способов воздействия на потенциального покупателя.

Почему же многие периодически попадают под влияние рекламы и приобретают то, в чем вовсе не нуждаются?

Человек – сложное существо, которое вынуждено каждый день решать массу вопросов, поэтому некоторым так легко поддаться идее счастья. Однако есть советы, способные помочь выработать иммунитет к разного рода рекламе.