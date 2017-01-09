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Первая в Беларуси снегоплавильная станция заработала в Минске

09 января 2017 09:16
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Зима в разгаре. Снега по калено. Интересно: куда отправляется снежный покров с улиц Минска? На снегоплавильную станцию!

По статистке, ежегодно в столице с ноября по март в среднем выпадает 225 мм. осадков. Раньше их свозили за черту города на специализированные полигоны, где снег таял естественным путем. Но этой зимой в Минске заработала первая в стране снегоплавильная станция. Сюда покров из магистралей улиц и площадей привозят большегрузные машины.

Снег городских улиц и дорог выгружается в снегоплавильную камеру. Невооруженным глазом процесс растапливания массы не виден. Что происходит за этитими решётками? Но результат хорошо известен: в конечном случае грязный снег с городских улиц превращается в чистую воду. Причём крупный мусор собирают отдельно, а песок вывозят за город. А это – большая польза для экологии.

Специалисты уверяют: благодаря такому комплексу, снег с городских улиц теперь можно убирать гораздо быстрее. Пока эта станция – единственная в Республике, но, если пилотная станция хорошо себя зарекомендует, в ближайшем будущем подобные снегоплавильные пункты могут появиться и в других районах столицы.

# Фотофакт # Экология # Диана Галех # Иван Цыбин

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