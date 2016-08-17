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На «звездных грядках» известного актёра Александра Вергунова

17 августа 2016 09:00
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На «звездных грядках» известного актера Александра Вергунова растет все, что нужно настоящему дачнику: картошка, огурцы, помидоры, перцы, свёкла, фасоль… Всего не перечесть! Давайте внимательно исследуем здесь каждый уголок.

Дача Александра Вергунова находится в небольшой деревушке под Жодино. Дачный домик  напоминает сказочный теремок. В нем когда-то жили родители актёра. Поэтому менять здесь что-то спустя время – рука не поднялась.

Александр Вергунов так любит этот клочок земли, что стремится приезжать сюда каждые выходные. Нередко компанию ему составляют друзья, среди которых – ведущий СТВ Олег Степанюк.

Кстати, вместе с Олегом Александр Вергунов смастерил на дачном участке отличный парник!

Особенно в этом году уродились кабачки и тыквы. Вы только обратите внимание на внушительный размер овощей! Как выяснилось, у актера есть свой секрет, которым он охотно с нами поделился

Как видим, к участку вплотную прилегает лес, и поэтому здесь так легко дышится! Но это не единственный плюс. Ранним утром актер всегда просыпается под пение птиц.

# Растения и цветы # Фотофакт # Александр Вергунов

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