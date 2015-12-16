Какую воду лучше пить? Решаем «водный вопрос»

Без воды человек не проживет больше недели. Но вот вопрос, а какую воду стоит пить, чтобы жить? Кто-то считает пригодной – из под крана, кто-то ее кипятит, а кто-то употребляет только бутилированную и профильтрованную. Какая вода лучше? Узнаем у специалистов.

Эксперты советуют взрослому человеку выпивать за день не меньше 2 литров жидкости. Потому что это важно для жизни и здоровья. В воде содержатся жизненно важные микроэлементы – кальций, магний, фтор. Кстати, полезно и присутствие в ней солей. Норма – один грамм на литр жидкости.

Не секрет и то, что вода из-под крана проходит тщательную обработку. Есть два источника ее поступления – подземный и поверхностный. У подземных вод зачастую повышенное содержание железа. Из-за чего такая вода сначала проходит процесс обезжелезивания и только потом поступает в жилые дома. А та вода, которая поступает из водоемов Беларуси, сначала проходит обеззараживание хлором. Оттого и слышен запах.

Кстати, Минск – единственный город Беларуси, в котором до сих пор качают воду из водоемов. В большинстве городов воду добывают из скважин, реже – из поверхностных источников. На то есть свои причины.

Но если вас все же смущает вода из-под крана, можно употреблять питьевую бутилированную. В ней также содержатся микроэлементы. А вот воду, очищенную фильтром, специалисты не спешат рекомендовать.

А дистиллированную воду пить вообще нельзя. Она мертвая – в ней нет ни одного микроэлемента. И эта вода используется только в промышленности.

И все же самый верный способ очистить воду – ее отстоять. Тогда это будет и полезно, и безопасно.