Как выйти из зоны комфорта и зачем?

Очень многие привыкли жить «на автомате». День за днем, совершая одинаковые действия: вы знаете, чем займетесь в следующую минуту, что будет завтра и как решить любую проблему. Дело доходит до того, что когда захотелось сделать что-то новое, вдруг становится неуютно, возникает желание оставить все как есть, и в большинстве случаев действительно все остается по-прежнему. Это ваша зона комфорта.

Зачастую многие путают понятие «комфорт» с чем-то удобным, дорогим, уютным. Первое, что приходит в голову – это состояние комфорта на бытовом уровне: машина, квартира, рестораны, наличие дорогого телефона.

Зачем, спросите вы, тогда что-то менять, если так все хорошо? Жизнь идет без всплесков и изменений – значит, вроде как все не так уж и плохо.

Как правило, чем моложе человек, тем проще и охотнее он выходит из зоны комфорта. Но главное, чтобы было желание.

Для того, чтобы жизнь вокруг кипела, а не цвела как болото, необходимо развитие, движение, любые положительные перемены.

Начните с телесной сферы. Если Вы ни разу не ходили натанцы – сходите. Если ни разу не были в бассейне, стесняясь своего тела, даже не думая, покупайте абонемент и наслаждайтесь. Что касается эмоционального плана, то попробуйте просто подойти и познакомиться с человеком на улице. Переборите свой страх. Следующий шаг: подумайте о своих способностях и знаниях. Что здесь вы можете добавить? Какие дополнительные знания вы можете сложить в свою копилку?

Еще, как вариант, можно составить свое колесо жизненного баланса.

Говорят, что новые знания обычно «приживаются» в течение 21 дня. Поэтому чтобы ваша жизнь не была похожа на долгий рутинный сериал, который идёт уже много лет, выходите из своей зоны комфорта. И тогда появится совсем другая реальность.