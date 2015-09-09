Изысканный, воспитанный юноша. Кто такие суворовцы и как проходит воспитание мужского характера в Минском суворовском училище?

Здесь не действует такое понятие как «не хочу», «не буду». Принцип - «я должен».

Суворовец - это изысканный, воспитанный юноша. Ребятам прививают любовь к музыке, пению.

Ещё одно богатство, которое дарит училище - дружба. Ребята помогают друг другу не только отвечать за себя, но и за товарища.

Большое внимание уделяется учебе. Предметов у ребят много. Математика, физика, иностранный язык изучается на повышенном уровне. Также проходят факультативы для успевающих и дополнительные для тех, кому следует подтянуть учебу. Под вечер они устают. Но, как говорил, сам Суворов, «тяжело в учении - легко в бою»…