Игра «Удача в придачу» продолжается: 30 тысяч денежных призов, 100 планшетов, три автомобиля и квартира в Минске

31 декабря в канун нового года принято подводить итоги года уходящего. Именно в этот день за несколько часов до заветного боя курантов В ТРЦ «Е-Сити» и были определены победители последнего в 2016-ом году 23 тура самой народной игры «Удача в придачу».

Более тысячи денежных призов, ключи от трех новых внедорожников Hyundai Creta и трёхкомнатной квартиры в столичной новостройке – вот такие подарки нашли у себя под ёлкой самые удачливые покупатели Евроопта.

Звездной паре бессменных ведущих телевизионного розыгрыша составили компанию – ведущий самой щедрой телеигры «Поле чудес!» Леонид Якубович и народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко. Звездная четверка не только назвала победителей 23 тура, но подарила зрителям шоу море позитива!

И если для большинства из нас жизнь после праздника уже входит в повседневное русло, то для Ирины Ивановны из Рогачева атмосфера волшебства только набирает обороты. Ведь собственную квартиру в Минске женщина видела только в грезах, и подумать не могла, что именно «Евроопт», так быстро воплотит ее мечту в реальность.

Еще 3 счастливчика встретили этот новый 2017 год на колесах! Апельсиновый Hyundai Creta укатил в Витебск и стал уже вторым транспортным средством в семье Дащенко.

Выиграть авто в игре «Удача в придачу» с первого раза? Легко! Для Галины Арсентьевны из Лельчиц Гомельской области Hyundai Creta василькового цвета – подарок к юбилею от «Евроопта»!

Воспользовавшись услугами «Е-доставки», Алла Савчук из Минска не только накрыла новогодний стол свежими продуктами, но и получила настоящий новогодний подарок от Евроопта.

2016 год благодаря торговой сети «Евроопт» оказался для белорусов самым настоящим годом удачи. За 10 месяцев игры 22 тысячи человек стали победителями в народной игре «Удача в придачу!» А общая сумма призового фонда за 23 тура составила почти три миллиона долларов.

По дорогам Беларуси ездит уже 51 новый автомобиль от Евроопта. А трое самых удачливых покупателей получили заветные ключи от новеньких квартир в Минске.

«Удача в придачу» – самая масштабная народная игра в нашей стране! И это только начало! Народная и всеми любимая игра набирает обороты! И уже 31 декабря стартовал ее 24-й тур.

Народная игра «Удача в придачу» в каждом туре будет разыгрываться 30 тысяч денежных призов, 100 планшетов, три автомобиля и квартира в Минске.

Если вы верите в свою удачу, тогда становить участниками народной игры. Совершайте необходимые вам покупки в магазинах сети «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» или «ГиперМолл». А наполняя корзинку, захватите любой из «Товаров удачи».В 24-м туре это продукция Mr.Ricco, Gallina Blanсa, «Мишутка», чай «Лисма», средства по уходу за волосами «Schauma» и кондитерские изделия «Michelle».

Каждый из этих «Товаров удачи» менее чем через две недели может стать ключом от вашей новой квартиры в Минске!

Розыгрыш призов 24-го тура игры «Удача в придачу!» состоится 14 января в минском ТРЦ «Е-Сити» на Денисовской,8. За ходом розыгрыша можно следить на сайтах belta.by и evroopt.by с 12:45, а также в прямом эфире на телеканалах ОНТ и НТВ-Беларусь в 13:20.

И пусть повезет именно вам!