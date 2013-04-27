Фитнес: правила для успешных занятий

Весна в самом разгаре, а это значит, что пришла пора активных физических нагрузок, ведь все хотят хорошо выглядеть к пляжному сезону. Но, чтобы помочь организму, а не навредить, тренироваться нужно правильно. Каким образом, узнала съемочная группа программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Эдуард Шлойда, инструктор по фитнесу:

Если вас интересуют силовые нагрузки, то заниматься нужно перерывами. Например, три дня в неделю через день.

Определите для себя правильное время тренировок. К примеру, по утрам организм еще спит и не готов перенапрягаться. Вот почему лучше не бегать на длинные дистанции с первыми лучами солнца. Для этого подойдет вечернее время. Да и в целом тренироваться лучше после полудня и вечером.

Эдуард Шлойда:

Перед сном также не желательны большие нагрузки, потому что перенагружается нервная система и могут возникнуть проблемы со сном.

Обратите внимание на питание. Примерно за 1,5 часа до тренировки следует подкрепиться, чтобы вам хватило сил на занятия. Обязательно позавтракайте в день активных физических нагрузок. Предпочтение отдайте углеводам. После тренировки, если ваша цель похудеть, не ешьте около часа и лишь потом восполните потери организма.

Эдуард Шлойда:

Если вы ставите задачей набор мышечной массы, то минут через 15-20 после тренировки, чтобы заполнить углеводное окно, нужно есть белковую и углеводную пищу, так как в процессе тренировки вы разрушили мышцы.

При активных физических нагрузках пейте больше чистой воды. Не менее литра за час до занятий и хотя бы пол литра в течение часа после тренировки. Вода поможет организму правильно восстановиться. Да и во время самой тренировки пить вполне допускается.

Эдуард Шлойда:

Главное, пить в небольших количествах. Если вы не будете пить, может наступить обезвоживание и это приведет к потере сознания.

Не стремитесь освоить все и сразу. Лучше тренируйтесь постепенно. Если вы хотите набрать мышечную массу, лучше заодно занятие прорабатывать лишь несколько групп мышц.

Эдуард Шлойда:

Если у вас стоит задача сбросить вес, то можно каждый день прорабатывать все группы мышц. То есть у вас во всех зонах будут энергозатраты и сжигание калорий.

Выполняя эти простые правила вы сможете добиться хороших результатов без вреда своему здоровью.