Богатырские кони: где в Беларуси разводят чистокровных русских племенных тяжеловозов?

Первыми предками русской тяжеловозной породы признаны древние ардены, которые проживали в Бельгийских горах. Здешние богатыри обладают силой, выносливостью, высокой продуктивностью и неприхотливостью к условиям содержания и корму. По производительности не уступают небольшому трактору, а по экономии его превосходят. Их максимальная сила тяги может достигать 26 тонн, что сравнимо, например, с танком т-34.

Могучий Престиж, своенравный Лаймер и темпераментный Кардинал. Кажется, что эти красавцы-жеребцы пасутся в ожидании своих русских богатырей. Единственная в Беларуси конеферма с чистокровными русскими племенными тяжеловозами существует уже больше 80 лет. Штат работников хозяйства небольшой, но каждый из этих людей испытывает особую любовь, трепет и гордость за своих обитателей.

Конезавод в посёлке Лютня на Мстиславщине содержит около 200 голов, среди которых, кроме тяжеловозов, есть и пони.

На прогулку в загон выпускают по одному жеребцу, иначе поединка не избежать. А вот пони, наоборот, держатся вместе и чужаков не подпускают. Особенно защищая своего пятнистого малыша Руслана.

Хоть лошадки в питании и не привередливы, но выпросить у человека какое-нибудь лакомство – любимое дело!

Для жеребцов – загон, а для кобылиц с жеребятами – целое пастбище! Настоящее раздолье для лошадей, ведь воля им нужна как воздух. Здесь мы в полной мере ощущаем, что находимся на их территории. Становится даже немного страшно от скопления таких «махин». Однако Светлана спешит нас успокоить – за 15 лет работы она уже интуитивно понимает язык любимых животных.

В последнее время поголовье русских тяжеловозов сократилось в 3,5 раза. И только при помощи энтузиастов кое-как поддерживается племенная работа по сохранности породы.