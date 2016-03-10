Зима позади, скоро уйдут последние холода, а вместе с ними наши тёплые шубки отправятся на заслуженный отдых в шкаф. Как сохранить презентабельный вид своего мехового изделия?

Прежде всего внимательно осмотрите шубу. Если мех частично свалялся, расчешите его.

Особое внимание уделите местам, подверженным интенсивному износу – края рукава и воротника.

Затем меховые вещи повесьте на вешалку и хорошенько просушите и проветрите на воздухе. Особенно избегайте яркого солнца, так как светлый мех под воздействием прямых солнечных лучей желтеет, а темный – постепенно обесцвечивается.

Сушить нужно подальше от печи и других нагревательных приборов. От чересчур быстрого просыхания мех становится ломким.

Теперь отправляем шубу в шкаф. Но не кладите на полку. Тем более не упаковывайте меха в чемоданы, комоды, сундуки. Шуба должна висеть. Причем так, чтобы меху было просторно. Идеальной защитой для сохранности свежести шубы является специальный клеенчатый мешок.