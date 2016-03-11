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Члены Федерации общественной организации «Федерация street WorkOut» на СТВ

11 марта 2016 08:46
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WorkOut – современное направление, пропагандирующее здоровый образ жизни. Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, горизонтальных лестницах и прочих конструкциях, или вообще без их использования (на земле). Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитием силы и выносливости. Подробнее об этом направлении расскажут гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Виталий Азарко, куратор проекта «100 дней WorkOut» член Федерации общественной организации «Федерация street WorkOut», Алексей Ружицкий, Михаил Ольшевский.


 

# Фотофакт # Белорусские спортсмены # Виталий Азарко # Алексей Ружицкий # Михаил Ольшевский

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