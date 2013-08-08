Арт-пикник «Freaky summer party 2013» прошёл на Комсомольском озере в Минске

Остров на Комсомольском озере как культурная площадка! Организаторы арт-пикника freaky summer party не перестают удивлять вот уже в 6 раз! Проведем самый незабываемый уикенд вместе!

Дискотека и музыка нон-стоп от лучших белорусских ди-джеев и групп, игровые и экстремальные развлечения, полезные мастер-классы и лекции, урбан-искусство. 3 августа в парке Победы можно было увидеть другой Минск и самую продвинутую молодежь города! За 10 часов уютного арт-пикника и общения под открытым небом каждый мог найти себе отдых по душе!

Марина Бекетова, организатор арт-пикника «Freaky summer party 2013»:

Люди могут прийти, обустроить себе маленький пикничек с пледом. Приходят семьями, ребенка сдают в зону кидстерс, с ними занимаются профессиональные аниматоры. Во время нашего первого пикника 5 лет назад была небольшая группа людей - 11 человек, с каждым годом количество людей росло и росло, и вот мы доросли до такого настоящего городского арт-пикника.

Остров в парке Победы обустроили в традициях европейских пикников. Около 16 спотов и зон по интересам. От ярких шедевров граффитистов до дизайнерских инсталляций и вкусного хендмейда!

Алеся Сосновская, дизайнер:

Цех 32 – это проект, творческая команда из 3 человек. Все магниты сделаны вручную и все средства от продажи идут на благотворительность, на покупку корма для кошечек и собачек.

На игровой площадке не было свободных мест! Азартная мафия или башни из пенопластовых кирпичей и забавная дженга! Более 50 видов настольных игр мало кого оставили равнодушными.

Фан и спорт – визитка «Freaky summer party»! И хоть батут – любимое развлечение детей и взрослых, немало было желающих записаться в ряды канатоходцев и попробовать на вкус слэклайн! Виртуозное хождение по стропам появилось в Беларуси лет шесть назад, сегодня это настоящее движение, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Олег Вавулинский:

Иметь такой баланс, равновесие и так управлять мышцами тела, не каждый сможет, ведь слэклайн задействует абсолютно все мышцы тела. Можно натягивать над землей, над водой, над пропастями, ходить на больших высотах. Чем выше ты натягиваешь, тем сложнее держать равновесие.

Прекрасно вписались в летний уикенд и ящики для стеклотары! Соорудить небоскреб и удержаться на нем – таковы правила игры! Немало приготовили организаторы арт-пикника и активных сюрпризов. К примеру, эти яркие доски появились в стритовом катании лишь в этом году в нашей стране! И если вам наскучил летом общественный транспорт, обратите внимание!

Валерия Микульская:

Они еще называются пластикборды или круизеры - маленькая доска, очень маневренная, шустрая. Благодаря этому на ней можно кататься в городе, передвигаться просто по городу. Трюки на ней можно делать, как и на скейтборде.

От покорителей мелководья до велоамфибий! Новинка водного развлечения – скимборд вмиг полюбился гостям арт-пикника! Устоять на маленькой серф-доске оказалось не так уж и просто!

Кульминацией экстримального релакса стал чемпионат Freaky Trick по трюковым прыжкам в воду! Над Комсомольским озером воспарили байки, ролики, самокаты и скейтборды. Каждый участник выбирал не только свой транспорт, но и дресс-код!

Утолили организаторы арт-пикника и интеллектуальный голод. Лекции от успешных людей, создателей нестандартного бизнеса, от хостелов до баров, проходили весь день! Учеников собралась целая поляна!!

От электронных меломанов до фанка и тропической музыки. Кажется, вся территория острова наполнилась флюидами драйва! Музыкальное действо развернулось сразу на трех сценах, пластинки звучали отовсюду! Живые концерты и качественная музыка – фишка арт-пикника! Гости вдохновлялись сетами талантливого российского джаз-электронщика Лонг Арма, которого, кстати, называют вторым Вонобо! Слушали волшебный инди-фолк и треки на стихи Есенина от московской группы the retuses. А под ночь в, буквальном смысле, взорвались от энергетики хедлайнера пикника –королевы электроклэша и подружки Игги Попа – легендарной Peaches.

Таким стал «Freaky summer party-2013»! Городской фестиваль, который как магнит притягивает творческих людей. Место, где прогрессивная молодежь становится ближе!

Участница арт-пикника:

Много людей, все позитивные, все здорово!

Участник арт-пикника:

Очень правильное название арт-пикник, и это чувствуется, по ощущениям именно так

Сюрпризом летнего пикника стала бесплатная фотоакция. Можно было примерить на себя роль настоящей панды!