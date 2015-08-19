Ароматерапия и эфирные масла: магия запаха и гармония души

Ещё в давние времена для египтян ароматерапия была философией жизни. Ароматы использовали для ухода за кожей лица и тела, приготовления ароматических ванн, ароматизация белья, а также добавляли в пищу.

Эфирные масла созданы самой природой. Применяются в наше время в парфюмерии, косметологии, медицине, да и в повседневной жизни. Но стоит помнить, что такие масла могут как лечить, так и навредить. Поэтому стоит учитывать все факты.

Ни в коем случае нельзя наносить масло прямиком на кожу. Для ингаляции нужно использовать аромалампу. Продолжительность ингаляционных дыханий – до 2-х часов.

Ароматерапия идеально подходит для оказания помощи при психосоматической болезни. Эфирные масла работают на многих уровнях, в том числе и на очень тонких.

Каждое масло отвечает за то или иное направление.

Если мечтаете о шикарных волосах, эфирные масла, к примеру, цитрусовые, очень хорошо подойдут для ухода за ними. Есть даже такой метод, как аромарасчёсывание. Несколько капель эфирного масла капают на гребень и проводят по всей длине волос.