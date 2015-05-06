11-летний житель агрогородка Сухополь Пружанского района Брестской области Антон Дулько поблагодарил ветеранов за мирное небо над головой

Мы начинаем подводить итоги совместного проекта телеканала СТВ, БРСМ и пионерской организации под названием «Письмо Победителю».

Множество белорусов откликнулись на предложение написать особое «письмо-треугольник» «на фронт» и тем самым отблагодарить ветеранов и всех тех, кто приблизил к нам Великую Победу.

Таких писем пришло около 10 тысяч! Мы отобрали 70 лучших, и обещаем зачитать их в ходе телемарафона СТВ.

Автор этого письма – 11-летний житель агрогородка Сухополь Пружанского района Брестской области – Антон Дулько.

«Война… Я представляю её себе из воспоминаний ветеранов. По кинофильмам, по произведениям художественной литературы…. Я родился под мирным небом нашей любимой Беларуси, никогда не слышал воя бомб и снарядов. Великая Отечественная война для меня – это история. У нас в деревне есть памятник советским воинам и партизанам. Они погибли в жестоких боях с немецко-фашистскими захватчиками. Я подхожу к нему и низко склоняю голову. Вечным сном спит здесь 21 человек.

Здравствуйте, неизвестные мне солдаты! Я закрываю глаза и представляю Вас. Что же помогло вам пройти через ужасы войны? Передо мной встают Ваши образы. Обычные люди нашей земли с автоматом на груди. Сильные духом, непобедимые, выносливые, любящие своих родных и Родину.

Я открываю глаза. Светит ласковое солнце в голубом небе. Поют птицы, летают насекомые. Цветут цветы. Растут деревья. В школу идут счастливые дети. Взрослые торопятся на работу. Кипит жизнь. И так – изо дня в день. Всё вокруг радуется миру. А ведь это – Ваша заслуга!

Спасибо Вам, неизвестные мне солдаты, за то, что терпя усталость, голод и даже смерть, Вы поднимались в бой за родную землю! Спасибо за то, что теряя родных и друзей, Вы продолжали идти к великой Победе. Приближая её шаг за шагом. День за днём. Чтобы сегодня мы жили мирно и счастливо!"

Спасибо Вам я говорю

За солнце в ясном небе,

За мир, свободу и семью, что подарили мне Вы!

Спасибо Вам за то, что я

С друзьями, одноклассниками

Могу учиться, постигать науки в мире разные.



И за то, что я живу в стране

Свободной, мирной, светлой.

Пусть к Вам она придёт во сне…

Чтобы увидели себя среди садов цветущих,

Смогли обнять жену, дитя

И с мыслью в сон, что всё не зря…

Спасибо и от нас, неизвестные солдаты, за чистое небо над головой, в котором вместо боевых самолётов летают птицы – птицы мира!