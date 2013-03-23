«Золотая шайба» завершена - все победители названы

Новости Беларуси. «Золотая шайба» назвала всех своих победителей.

В Могилёве завершился финал республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею на призы Президента Беларуси. В течение трёх дней на льду кипели нешуточные страсти.

В итоге в старшей возрастной группе лучшей стала команда «Сокол» из Горок Могилёвской области. В решающей игре она скрестила клюшки с «Принеманскими ястребами» из Гроднеского региона. Они стали вторыми. Бронзу завоевал минский «Беркут». Все мальчишки проявили настоящий мужской характер и силу воли, набрались хоккейного мастерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Крылов, участник команды «Сокол» (Могилевская область):

Я мечтал об этой победе. Сколько играли – никогда так не побеждали. А сейчас эмоции переполняют.

Александр Хромылев, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Мы работаем над тем, чтобы в следующем году команда-победитель смогла заявить уже две команды от своего региона в финал. Тогда в двух группах будет по 4 команды, и два квартета будут определять в равных условиях победителя.