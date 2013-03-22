Виталий Ситников из Могилева толкнул 24-килограмовую гирю 1723 раза за 1 час и установил новый мировой рекорд

Новости Беларуси. Есть рекорд! Могилевчанин Виталий Ситников стал новым мировым рекордсменом по толканию 24-килограммовой гири. 1723 раза за час! Свой предыдущий лучший результат он увеличил на 85 подъемов.

До начала марафона остается всего несколько минут. Все приготовления позади. На столе секундомеры, таблица для занесения результатов и видеокамера. Все, что необходимо для фиксации рекорда мирового значения, подготовила супруга Виталия Ситникова Светлана. Они всегда вместе с дочерью приходят поддержать своего спортсмена.

Светлана Ситникова, супруга рекордсмена:

Каждый раз волнительно. Это все-таки тяжело, поэтому каждый раз волнуемся, переживаем, болеем.

Юля Ситникова, дочь рекордсмена:

Мне нравится, что папа занимается этим спортом. Он всегда здоровый, он любит спорт.

У Виталия уже сложилась добрая традиция посвящать свои рекорды каким-либо значимым датам. В 2012 году, например, толкал гирю к юбилею своего предприятия. А сегодняшний рекорд планирует посвятить 70-летию со дня трагедии в Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Ситников, рекордсмен:

Тем же людям, которые жили в годы войны, мы обязаны жизнью и не имеем права забывать такие вещи. А спортивная составляющая – буду стараться показать насколько возможно лучший результат. Возможно, удастся превзойти свой прошлый.

Поболеть за Виталия пришли и коллеги. Говорят, атлет преуспевает и на работе, и в спорте.

Коллеги Виталия Ситникова:

Я горжусь тем, что работаю с таким человеком.

Это тяжело, надо иметь хорошую физическую подготовку.

Виталий Ситников, рекордсмен:

В таком виде упражнения это для меня личный рекорд. На данный момент он является высшим мировым достижением. Столько не поднимал никто в мире.

Уже осенью 2013 года белорусский силач планирует взять пальму первенства в экстремальном весе. 40-киллограмовую гирю спортсмен будет толкать в течении трех часов. Эту планку еще ни один человек в мире не попытался взять. Но с такой волей к победе новый рекорд не за горами.