Золотая осень белорусского спорта

Две золотые медали завоевали белорусские спортсмены на чемпионате мира по академической гребле, который проходит в немецком Мюнхене.

В состязаниях женских одиночек Екатерина Карстен в решающем заезде опередила всех соперниц и финишировала первой. Кстати, это уже пятое "золото" нашей двукратной олимпийской чемпионки на мировых первенствах в состязаниях лодок-одиночек.

В финальном заезде женских двоек распашных "золото" также досталось белорусскому экипажу в составе Юлии Бичик и Натальи Гелах. До отметки 1500 метров наши девушки шли на третьей позиции, но на финише предприняли победный рывок, опередив в итоге серебряных призеров почти на 1,5 секунды.

Членов национальной команды страны по академической гребле Екатерину Карстен, Юлию Бичик и Наталью Гелах с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира в Мюнхене поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. В поздравительной телеграмме, направленной на имя спортсменок, говорится: "Молодцы! Спасибо вам за эти прекрасные мгновения радости, которые вы доставили многочисленным белорусским болельщикам".

Высокие достижения в спорте не были бы возможны без хорошей спортивной базы. В нашей стране созданы все условия для качественной подготовки. Новый многофункциональный спортивный комплекс скоро появится на базе столичного стадиона "Трактор". Сегодня здесь прошла торжественная церемония закладки первого камня. Проектные работы велись два года, с завтрашнего дня начнется практическая часть строительства.

Современный комплекс будет построен за счет иностранных инвестиций. Уже в 2009 году на пустующих площадях возле стадиона "Трактор" появится футбольный стадион с трибунами на 18 тысяч мест, тренировочное поле с трибунами на тысячу мест, гостиничный и спортивно-развлекательный комплекс, а так же подземная и наземная автостоянки.

