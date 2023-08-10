Юниоры разыграли медали командного первенства в стрельбе из малокалиберной винтовки в рамках II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. Упорная борьба и здоровый дух соперничества. Участники II Игр стран СНГ вновь вышли на старты, чтобы определить сильнейшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нешуточные страсти развернулись в тире столичного Спортивно-стрелкового комплекса, где юниоры разыграли медали командного первенства в стрельбе из малокалиберной винтовки. По итогам состязания призовые места взяли сразу два состава белорусов. Общая медальная копилка уже составила 129 наград.