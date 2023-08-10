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Юниоры разыграли медали командного первенства в стрельбе из малокалиберной винтовки в рамках II Игр стран СНГ

10 августа 2023 11:52
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Новости Беларуси. Упорная борьба и здоровый дух соперничества. Участники II Игр стран СНГ вновь вышли на старты, чтобы определить сильнейшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юниоры разыграли медали командного первенства в стрельбе из малокалиберной винтовки в рамках II Игр стран СНГ-1

Нешуточные страсти развернулись в тире столичного Спортивно-стрелкового комплекса, где юниоры разыграли медали командного первенства в стрельбе из малокалиберной винтовки. По итогам состязания призовые места взяли сразу два состава белорусов. Общая медальная копилка уже составила 129 наград.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

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