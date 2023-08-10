Кто из белорусов отличился на турнире по боксу на II Играх стран СНГ? Побывали на арене в Орше

Новости Беларуси. Перенесемся в Оршу, где продолжаются соревнования по боксу. Продемонстрировать свое мастерство на ринг арены сегодня, 10 августа, вышли юные бойцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За одним из самых зрелищных видов спорта наблюдает наша съемочная группа. На прямой связи со студией Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент: Мы находимся в Орше, на ледовой арене, где поистине жарко! Ведь здесь уже началась борьба за путевку в финал по боксу. Этот вид спорта принимает Орша. Уже есть один финалист – это Денис Мацулев, завтра он представит нашу страну в финале. Кроме этого, есть уже и бронза – ее завоевал Родион Тимощенко. Он открывал дневную сессию вместе с представителем из Кыргызстана Зафарбеком Камиловым, весовая категория 48 килограммов. Наш представитель показал красивую игру, но, к сожалению, немного не получилось. Лучшим стал Зафарбек. Нам удалось поговорить с финалистом.

Зафарбек Камилов, финалист II Игр стран СНГ (Кыргызстан):

Для меня это большое достижение. Эти соревнования проходят очень классно, мне все нравится. Меня сперва начал учить папа, а потом уже начал продолжать этот вид спорта. Вот такие достижения. Надо трудиться, и все получится.

Виктор Пралич:

На данную минуту на поединок уже выходили участники из шести стран. По регламенту бой продолжается 15 минут. Каждый удар сопровождается шквалом эмоций болельщиков. Для спортсменов, конечно же, это важная составляющая, которая мотивирует на победу.