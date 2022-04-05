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«Минчанка» смогла прервать серию из 10 поражений в волейбольной Суперлиге

05 апреля 2022 19:32
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Новости Беларуси. Волейбольная команда «Минчанка» прервала серию поражений из 10 матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 5 апреля в Суперлиге наши девушки дома обыграли «Заречье-Одинцово».

«Минчанка» смогла прервать серию из 10 поражений в волейбольной Суперлиге-1

Итоговый счет – 3:0. Счет по партиям – 25:14, 25:16, 25:15 в пользу столичных волейболисток. Белоруски смогли порадовать красивой и уверенной игрой, не позволив соперницам и мечтать о победе. В каждом сете было очевидно превосходство подопечных Станислава Саликова. Дальше «Минчанке» будет противостоять «Липецк». Поединок пройдет в Минске 9 апреля.

# Волейбол # Станислав Саликов # Фотофакт

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