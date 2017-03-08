Женская сборная Беларуси по настольному теннису завершила квалификацию командного ЧЕ победой над болгарскими теннисистками

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по настольному теннису завершила квалификацию к командному чемпионату Европы на мажорной ноте. В последнем матче подопечные Татьяны Петкевич не просто победили, а не отдали соперницам из Болгарии ни одного сета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для нас этот матч турнирного значения не имел. При любом раскладе белоруски оставались в группе вторыми. А это значит, что их ждет плей-офф. Тем не менее проверить свои силы перед стыковыми дуэлями никогда не бывает лишним. Поэтому на поединок хозяйки отрядили весьма боевой состав. На первом номере у нас играла Виктория Павлович. Противостояла ей Мария Евкова.

В мировом рейтинге их разделяет почти три сотни позиций. Тем не менее откровенной девочкой для битья гостья не была. И хотя Вика победила с сухим счетом, приложить усилия все же пришлось

Победный почин подруги по команде поддержала Дарья Триголос. Она встречалась с Красимирой Евковой. В первых двух сетах была равная борьба. Но неизменно в концовках удачливей оказывалась хозяйка. А в третьем белоруска обыграла соперницу в одни ворота – 11:2.

С еще более неприличным счетом в одной из партий – 11:0 Алина Орловская разделалась с Кристиной Враменцалиевой. Наша теннисистка также ни на йоту не позволила усомниться в своем превосходстве. 3:0 – Беларусь обыграла Болгарию.

Соперник белорусок по плей-офф чемпионата Европы пока неизвестен. Но скорее всего им станет команда Уэльса.