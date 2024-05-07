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Тысячи детей приняли участие в традиционном турнире по гандболу ZUBR CUP – итоги

07 мая 2024 19:36
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Тысячи детей из разных уголков Беларуси. Десятки матчей за год. Около 70 команд. Разные возрастные категории, но объединенные любовью к гандболу. Все это традиционный турнир ZUBR CUP, который проводится под патронажем клуба «Мешков Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тысячи детей приняли участие в традиционном турнире по гандболу ZUBR CUP – итоги-1

Соперники вступили в спор за награды еще осенью. Теперь же состоялся суперфинал. В поединках лучших из лучших солировали представители школы имени Спартака Мироновича. Минчане выиграли два золота и одно серебро. Причем их статистике можно только аплодировать. В 40 дуэлях были одержаны 39 викторий. А одно противостояние завершилось вничью.

Более того, столичные гандболисты были близки к победному хет-трику. Но уступили высшую позицию по дополнительным показателям. Впрочем, в накладе не остался никто. Ведь соревновательной практики много не бывает. Кроме того, ZUBR CUP это еще и социальный проект. Детям не только прививают любовь к спорту, но также расширяют кругозор.

Тысячи детей приняли участие в традиционном турнире по гандболу ZUBR CUP – итоги-4

Александр Мешков, соорганизатор турнира:
Именно этого я хотел. Именно этого мы хотели, когда создавали эту лигу, чтобы с самого-самого дальнего уголка Беларуси ребята могли приехать и страну увидеть, и гордиться этой страной, и себя показывать. Поэтому это замечательно, я доволен.

Тысячи детей приняли участие в традиционном турнире по гандболу ZUBR CUP – итоги-7

Хочу достичь больших побед и хочу попасть в сборную Беларуси.

Тысячи детей приняли участие в традиционном турнире по гандболу ZUBR CUP – итоги-10

Турнир очень классный. Этот турнир помогает детям стать такими же успешными, как и те, кто играет в великих командах.

Тысячи детей приняли участие в традиционном турнире по гандболу ZUBR CUP – итоги-13

ZUBR CUP – это хорошая лига. В Беларуси можно подчеркнуть себя каким-то взрослым. Ты достигаешь чего-то и думаешь, что попадешь на экран.

Восьмой турнир уже стал историей. Но можно не сомневаться, что при такой популярности ZUBR CUP в 2025 году обязательно состоится.

# Гандбол

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