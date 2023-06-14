В Минске продолжается открытый ЧБ по современному пятиборью. Результаты девушек

Новости Беларуси. На базе БГУФК продолжается открытый чемпионат Беларуси по современному пятиборью. В среду, 14 июня, победителя и призеров определили девушки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участие в турнире принимали и наши топовые атлеты. В том числе и спортсмены национальной команды. Для них чемпионат страны – один из этапов подготовки к предстоящему финалу Кубка Леднева. В Минске они показали ожидаемо высокий результат. Золото завоевала Ольга Силкина. Второе место у Ирины Просенцовой.

Ольга Силкина, чемпионка Беларуси по современному пятиборью:

Все прошло хорошо, на высшем уровне. Но я хотела выиграть на самом деле, потому что я в 2019 году такой же старт выиграла, хотела второй раз выиграть этот же турнир. Сильные девчонки у нас, молодцы. Тянутся, даже гоняют.

Анастасия Просенцова, серебряная медалистка чемпионата Беларуси по современному пятиборью:

Сегодня было нелегко, состояние не позволяло бороться за самые высокие места. Конечно, я старалась биться до конца, старалась выиграть до конца. Верила, конечно, в это, но, к сожалению, не каждый день бывает лучшим у спортсмена. И сегодня это был день, в котором я себя ощущала не совсем прекрасно. Поэтому второе место тоже отличный результат, впереди финал Кубка Леднева, будем там бороться за самые высокие места.

Данный старт является тестовым. В деле перед II Играми стран СНГ проверяют не только спортивные объекты, но и подрастающее поколение. Те, кто проявит себя лучше всего, получат возможность попасть в состав команды, которая и будет представлять Беларусь на мультифоруме. Особенно радуют результаты нашей молодежи. Так, Анастасия Малашенока навязала борьбу опытным соперницам и выиграла бронзу.

Анастасия Малашенока, бронзовая медалистка чемпионата Беларуси по современному пятиборью:

Сегодня очень довольна была плаванием. Давно такой результат не показывала. Не очень довольна стрельбой, но тоже будем работать к Играм СНГ, там будет главный старт сезона.