Женская сборная Беларуси одолела национальную команду России на «Кубке Дружбы» по хоккею на траве

На полях столичного парка Горького состоялся третий соревновательный день «Кубка Дружбы» по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В четверг, 25 июля, сошлись фавориты – женские национальные команды Беларуси и России. Поединок получился упорным. Наши девушки праздновали викторию с минимальным перевесом – 1:0. Единственное взятие ворот в середине третьего периода на свой счет записала Карина Мигунова. Подопечные Дмитрия Жуковского на турнире пока идут без поражений. Ранее они были сильнее молодежных дружин Беларуси и России. За путевку в финал в субботу спортсменки поборются с представительницами сборной России U-21.

Дмитрий Жуковский, главный тренер женской сборной Беларуси по хоккею на траве:

Сбалансированная, хорошая команда, давно с ними уже не играли, наверное, больше года. Девочки тоже приехали новые, хорошая, интересная команда. Многое получалось, многое не получалось. На сегодня экспериментируем: новые схемы, сыгранность игроков пробуем, кому с кем удобнее играть, интереснее. Удовлетворен я все-таки игрой, потому что девочки, главное, старались, никто из них не сачковал. Молодцы. У нас тут только одна задача – первое место.

Данный турнир проводится во второй раз. В 2023 году у женщин лучшей стала наша национальная команда, у мужчин – сборная России.