Прямой эфир

Желающих потрудиться на Чемпионате мира по хоккею в Минске становится все больше

06 сентября 2013 08:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тем временем, желающих потрудиться на чемпионате мира по хоккею в Минске становится все больше. В волонтеры уже записались около двух тысяч человек. И это за месяц до окончания набора. А к концу сентября, когда прием заявок финиширует, организаторы ожидают и вовсе рекордные 4 тысячи. Правда, столько помощников не понадобится, отберут чуть более тысячи человек.

В мае 2014 они будут заняты на аккредитации, в пресс-центре, при встрече гостей в аэропорту и на вокзалах. Будут обслуживать арены и прилегающие фан-зоны, помогать судьям, работать на допинг-контроле. Для волонтеров каждого направления разработают отдельную двух-этапную программу обучения: сначала теория,  а затем и практика на рабочем месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Чемпионат мира по хоккею # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
6 сентября в Беларуси стартует Неделя спорта и здоровья
06 сентября 2013 08:16

6 сентября в Беларуси стартует Неделя спорта и здоровья

В Минске появится новая организация для профессиональных спортсменов – «Велосипедный клуб «Минск»
05 сентября 2013 19:58

В Минске появится новая организация для профессиональных спортсменов – «Велосипедный клуб «Минск»

Чемпион Алексей Кашпей раскрыл секреты армрестлинга
05 сентября 2013 10:06

Чемпион Алексей Кашпей раскрыл секреты армрестлинга