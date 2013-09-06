Новости Беларуси. Тем временем, желающих потрудиться на чемпионате мира по хоккею в Минске становится все больше. В волонтеры уже записались около двух тысяч человек. И это за месяц до окончания набора. А к концу сентября, когда прием заявок финиширует, организаторы ожидают и вовсе рекордные 4 тысячи. Правда, столько помощников не понадобится, отберут чуть более тысячи человек.

В мае 2014 они будут заняты на аккредитации, в пресс-центре, при встрече гостей в аэропорту и на вокзалах. Будут обслуживать арены и прилегающие фан-зоны, помогать судьям, работать на допинг-контроле. Для волонтеров каждого направления разработают отдельную двух-этапную программу обучения: сначала теория, а затем и практика на рабочем месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.