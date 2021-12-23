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Председатель Белорусской федерации баскетбола: «В этот вид спорта всегда придут детишки»

23 декабря 2021 20:51
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Новости Беларуси. Отправить письмо с новогодними пожеланиями отныне можно в специальном баскетбольном конверте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Председатель Белорусской федерации баскетбола: «В этот вид спорта всегда придут детишки»-1

В Минске были презентованы художественный маркированный конверт и специальный памятный штемпель, подготовленные в сотрудничестве «Белпочты» и Федерации баскетбола. Эта игра в нашей стране отмечает 100-летний юбилей.  

Председатель Белорусской федерации баскетбола: «В этот вид спорта всегда придут детишки»-4

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:  
Было много в истории белорусского баскетбола. Были и олимпийские золотые медали в рамках участия наших представительниц в команде Советского Союза. Баскетбол 3*3 после этого появился как самостоятельный вил спорта. Мы тоже о себе заявили как нация, которая развивает этот вид спорта, среди самых передовых стран. Результаты, эти все успехи дают нам уверенность, что в этот вид спорта всегда придут детишки. Всегда будут играть взрослые, всегда будут играть любители. Развивается инфраструктура.  

# Баскетбол # Максим Рыженков # Фотофакт

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