Председатель Белорусской федерации баскетбола: «В этот вид спорта всегда придут детишки»

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:

Было много в истории белорусского баскетбола. Были и олимпийские золотые медали в рамках участия наших представительниц в команде Советского Союза. Баскетбол 3*3 после этого появился как самостоятельный вил спорта. Мы тоже о себе заявили как нация, которая развивает этот вид спорта, среди самых передовых стран. Результаты, эти все успехи дают нам уверенность, что в этот вид спорта всегда придут детишки. Всегда будут играть взрослые, всегда будут играть любители. Развивается инфраструктура.