Баскетбол Беларуси отмечает вековой юбилей. В честь события выпустили памятные конверт и штемпель

Новости Беларуси. Отправить письмо с новогодними пожеланиями отныне можно в специальном баскетбольном конверте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Отправить письмо с новогодними пожеланиями отныне можно в специальном баскетбольном конверте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Минске были презентованы художественный маркированный конверт и специальный памятный штемпель, подготовленные в сотрудничестве «Белпочты» и Федерации баскетбола. Эта игра в нашей стране отмечает столетний юбилей.
Тираж конверта составил 10 тысяч экземпляров. Нынешняя продукция уже не первая, созданная совместными усилиями «Белпочты» и Федерации. Ранее в обращение была введена марка под названием «Кубок мира по баскетболу ФИБА среди девушек до 17 лет».