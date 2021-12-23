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Баскетбол Беларуси отмечает вековой юбилей. В честь события выпустили памятные конверт и штемпель

23 декабря 2021 20:49
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Новости Беларуси. Отправить письмо с новогодними пожеланиями отныне можно в специальном баскетбольном конверте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Баскетбол Беларуси отмечает вековой юбилей. В честь события выпустили памятные конверт и штемпель-1

В Минске были презентованы художественный маркированный конверт и специальный памятный штемпель, подготовленные в сотрудничестве «Белпочты» и Федерации баскетбола. Эта игра в нашей стране отмечает столетний юбилей.  

Баскетбол Беларуси отмечает вековой юбилей. В честь события выпустили памятные конверт и штемпель-4

Тираж конверта составил 10 тысяч экземпляров. Нынешняя продукция уже не первая, созданная совместными усилиями «Белпочты» и Федерации. Ранее в обращение была введена марка под названием «Кубок мира по баскетболу ФИБА среди девушек до 17 лет».  

# Баскетбол # Фотофакт

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