Баскетбол Беларуси отмечает вековой юбилей. В честь события выпустили памятные конверт и штемпель

Новости Беларуси. Отправить письмо с новогодними пожеланиями отныне можно в специальном баскетбольном конверте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске были презентованы художественный маркированный конверт и специальный памятный штемпель, подготовленные в сотрудничестве «Белпочты» и Федерации баскетбола. Эта игра в нашей стране отмечает столетний юбилей.