«Заряжены побеждать». Минск примет шестой тур Молодёжной лиги России по волейболу

Шестой тур Молодежной лиги России по волейболу на этой неделе пройдет в Минске. За главный трофей ведут борьбу 14 дружин, в числе которых и наша сборная девушек до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В промежуточном протоколе белоруски занимают 9-ю позицию. Подопечные Артема Горемыкина дышат в спину «Ленинградке», их разделяют всего два очка. Главная задача для сборной Беларуси – войти в топ-6. Именно золотой секстет разыграет главный трофей. Первый соперник в минском туре у наших девчат – саратовский «Протон». Поединок состоится в четверг, 2 марта.

Артем Горемыкин, главный тренер сборной Беларуси (U-16) по волейболу:

Девятая позиция еще пока ничего не доказывает, у нас еще есть шансы, там небольшая разбежка по очкам, будет все зависеть от того, как мы сыграем последние два тура. Но что тур дома, думаю, это плюс для нас. Надеюсь, что захотят показать, что они добавили по сравнению с прошлым, самым первым туром. Будет интересно, даже мне самому.

Алена Вербицкая, игрок сборной Беларуси (U-16) по волейболу:

Конечно, что мы играем дома это большой плюс, все-таки домашние трибуны, все знакомые люди, знакомый зал нам. Это все понятно, все это помогает. Мы, конечно же, заряжены побеждать, у нас есть настрой на игры, будем стараться радовать всех.