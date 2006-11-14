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Равные права белорусским и российским хоккеистам в Суперлиге чемпионата России!

14 ноября 2006 11:56
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Для белорусских и российских хоккеистов должны существовать равные условия по участию в Суперлиге чемпионата России по хоккею. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом федерации хоккея России Владиславом Третьяком.Глава белорусского государства отметил, что "если замкнуть хоккей только в рамках Беларуси, то ничего не получится". По его словам, сейчас предпринимается массированная атака на хоккей, вкладываются большие средства. Президент выразил надежду на соответствующую отдачу проявленных усилий.

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