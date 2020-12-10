«Юность» оказалась сильнее «Могилёва», а «Неман» проиграл «Гомелю». Вот остальные итоги игрового дня ЧБ по хоккею

Новости Беларуси. Четыре матча были сыграны в экстралиге А чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Впрочем, редкий поединок хранил в себе интригу.

Такова была особенность этого тура – команды, которые располагаются в верхней части турнирной таблицы, проверяли на прочность аутсайдеров.