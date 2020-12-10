«Юность» оказалась сильнее «Могилёва», а «Неман» проиграл «Гомелю». Вот остальные итоги игрового дня ЧБ по хоккею
Новости Беларуси. Четыре матча были сыграны в экстралиге А чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Впрочем, редкий поединок хранил в себе интригу.
Такова была особенность этого тура – команды, которые располагаются в верхней части турнирной таблицы, проверяли на прочность аутсайдеров.
К примеру, в Минск к лидирующей «Юности» пожаловал скромный «Могилев». Гости в генеральной классификации шли предпоследними. Несмотря на заметную разницу в классе, первого взятия ворот пришлось ждать долго. Лишь на 9-й минуте Евгений Ногачев вывел столичную дружину вперед. Более того, вторая шайба случилась под занавес второго отрезка – Евгений Оксентюк упрочил преимущество «Юности».
Вот итоговые цифры этого матча, а также полная картина тура. Следующие матчи в экстралиге А пройдут в субботу, 12 декабря.