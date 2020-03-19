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Церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2020 прошла без зрителей

19 марта 2020 16:00
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Передача олимпийского огня организаторам Игр-2020 в Токио состоялась 19 марта на афинском историческом беломраморном стадионе «Панатинаикос». Церемония прошла без зрителей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2020 прошла без зрителей-1

На стадионе состоялся этап приостановленной ранее эстафеты олимпийского огня, в котором приняли участие два греческих факелоносца-олимпийца. Огонь передали представителю оргкомитета «Токио-2020» Наоко Имото, бывшей японской пловчихе, участвовавшей в летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте.

Церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2020 прошла без зрителей-4

С этого момента олимпийский огонь начинает свой путь в город – организатор Олимпийских игр. В Японии эстафета стартует 26 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима, пострадавшей в 2011 году от разрушительного цунами и аварии на одноименной АЭС.

Церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2020 прошла без зрителей-7

Церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2020 прошла без зрителей-9

# Олимпиада 2020 # Наоко Имото # Фотофакт

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