Гандбол. «Финал четырёх» SEHA-лиги отложили на неопределённый срок

Руководство гандбольной SEHA-лиги приняло решение отложить на неопределенный срок проведение «финала четырех», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Руководство гандбольной SEHA-лиги приняло решение отложить на неопределенный срок проведение «финала четырех», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Матчи решающей стадии должны были пройти в хорватском Задаре 3–5 апреля.
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Напомним, в «финал четырех» SEHA-лиги успели пробиться БГК имени Мешкова и «Загреб». Еще два участника должны были определиться в четвертьфинальных спорах между «Веспремом» и «Войводиной», а также «Вардаром» и «Нексе». Но ответные встречи также были перенесены.