Гандбол. «Финал четырёх» SEHA-лиги отложили на неопределённый срок

Матчи решающей стадии должны были пройти в хорватском Задаре 3–5 апреля.

Гандбольный СКА закрыл вход на трибуны для болельщиков до конца марта

Напомним, в «финал четырех» SEHA-лиги успели пробиться БГК имени Мешкова и «Загреб». Еще два участника должны были определиться в четвертьфинальных спорах между «Веспремом» и «Войводиной», а также «Вардаром» и «Нексе». Но ответные встречи также были перенесены.