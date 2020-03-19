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Гандбол. «Финал четырёх» SEHA-лиги отложили на неопределённый срок

19 марта 2020 15:58
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Руководство гандбольной SEHA-лиги приняло решение отложить на неопределенный срок проведение «финала четырех», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. «Финал четырёх» SEHA-лиги отложили на неопределённый срок-1

Матчи решающей стадии должны были пройти в хорватском Задаре 3–5 апреля.

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Напомним, в «финал четырех» SEHA-лиги успели пробиться БГК имени Мешкова и «Загреб». Еще два участника должны были определиться в четвертьфинальных спорах между «Веспремом» и «Войводиной», а также «Вардаром» и «Нексе». Но ответные встречи также были перенесены.

# Коронавирус # Фотофакт

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