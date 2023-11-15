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Юношеская сборная Беларуси по волейболу до 17 лет проиграла сверстникам из России

15 ноября 2023 13:54
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Мужская сборная Беларуси по волейболу до 17 лет провела второй товарищеский поединок против сверстников из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом матче белорусы уступили – 2:3. Во второй игре наши ребята забрали только одну партию и потерпели поражение – 1:3.

Юношеская сборная Беларуси по волейболу до 17 лет проиграла сверстникам из России-1

Возможность отыграться за поражение накануне было. И не единожды. Однако наши парни часто совершали невынужденные ошибки. Из-за чего отдали контроль игры своим оппонентам. Хотя первый сет остался за белорусами – 25:23. Этот факт не придал им уверенности. Россияне начали активно навязывать свою игру. Лучшим игроком матча признан Вадим Поздняков. Таким образом, из Минска оппоненты увозят две победы.

Юношеская сборная Беларуси по волейболу до 17 лет проиграла сверстникам из России-4

Алексей Ковалев, главный тренер юношеской (U-17) сборной Беларуси по волейболу:
Мы только три дня назад вернулись с турнира в Санкт-Петербурге. Мы за девять дней сыграли седьмую игру. Поэтому сейчас наблюдается небольшая усталость, ребята будут отдыхать несколько дней. Вчера они старались, проявили себя, показали хорошую игру. В принципе, я доволен тем, что мы играем на равных с командой России и можем показывать хороший уровень игры.

Нашу юношескую команду по волейболу ожидает еще один турнир, который пройдет в декабре в Армении.

# Волейбол # Алексей Ковалев # Фотофакт

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