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Юношеская сборная Беларуси по хоккею на траве вышла в финал чемпионата Европы

10 июля 2015 17:38
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Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по хоккею на траве вышла в финал в своем первом чемпионате Европы. Это не только дебютный серьезный турнир для ребят до 18 лет, но и первое крупное соревнование на столичном стадионе в парке Горького, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша команда с самого старта считалась фаворитом турнира. Свой статус в первых двух играх белорусская дружина подтвердила.

В первом туре ребята не без проблем, но все-таки обыграли сборную Литвы со счетом 4:2. Во втором поединке нам противостояли болгары. В этой встрече интрига сохранялась до последних минут, когда и были забиты решающие мячи – 6:4.

10 июля команда репетировала финал со сборной Украины. Результаты третьего тура уже не влияли на плей-офф, поэтому парни играли достаточно расслабленно и уступили – 3:6.

Чемпион Европы будет определен 11 июля. В матче за третье место встретятся Литва и Болгария.

Алексей Станилевич, главный тренер юношеской сборной Беларуси по хоккею на траве:
Ребята очень часто встречались между собой именно в этом возрасте. В международных матчах, на уровне клубных команд, до уровня 16-летней сборной.

# Хоккей Беларуси # Алексей Станилевич

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