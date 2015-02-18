Чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров-2015: в Минске прошла церемония открытия

Новости Беларуси. Беларусь в предвкушении спортивного праздника планетарного масштаба. Наша страна принимает чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей. Несмотря на то, что все спортивные баталии развернутся уже 18 февраля в «Раубичах», официальная часть прошла в Минске на площади Государственного флага.

У всех еще свежи воспоминания чемпионата мира по хоккею, когда атмосфера спортивного праздника буквально царила в каждом доме. Тогда не жить этим было просто невозможно – о ледовых сражениях говорили все. И вот, спустя 10 месяцев, на площади Государственного флага – вновь церемония поднятия символов стран-участниц. На этот раз юниорского чемпионата по биатлону. И их, кстати, стало гораздо больше: вместо 16 – 37.

Вечер 17 февраля многим запомнится надолго. Организаторы даже признались, что в своих задумках замахнулись на Олимпиаду.

Впрочем, о том, что сходства церемоний действительно есть, стали тысячи свидетелей. Это и юные биатлонисты, тренеры, судьи международного класса, зрители, и просто неравнодушные, в том числе к биатлону, прохожие.

Минчанка:

Белорусский биатлон на довольно высоком уровне, я считаю. Особенно Дарья Домрачева показывает отличные результаты.

Анатолий Стромский, генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона:

Биатлон в мире по популярности становится среди зимних видов спорта одним из самых популярных. И по популярности, действительно, разве что хоккею проигрывает. У нас в стране тоже, наверное, большая заслуга Дарьи Домрачевой, он очень популярен. И поэтому желающих заниматься много, просто любителей.

Церемония открытия состояла из несколько частей. Правда, стартовал спортивный праздник раньше назначенного времени. На площадь то и дело приходили все новые и новые зрители. Для них организаторы даже провели флешмоб. Уже после так называемого разогрева – запланированный пролог, точнее театрально-художественное представление, упор в котором сделали на историю и культуру Беларуси.

С приветственным словом к участникам и болельщикам мирового форума обратилась заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Кочанова. А вот официально открыл чемпионат мира среди юношей и юниоров первый вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров.

Кстати, на открытии можно было встретить далеко не всех юных стреляющих лыжников. У многих в течении дня проходили запланированные тренировки.

Уже 18 февраля – индивидуальные гонки на 10 километров у девушек и на 12,5 – у юношей. А значит выспаться для них просто необходимо.

Другие же не упустили возможность не только увидеть яркое шоу своими глазами, познакомиться с Минском, но и пообщаться с соперниками вне лыжной трассы и без винтовок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортсмены:

Отличное настроение, все настроены на победу.

Нам в Беларуси очень нравится. Приняли нас здесь прекрасно. Так что все круто.

В принципе, здесь очень классно, эмоции просто зашкаливают. Подготовили открытие шикарное.

Биатлонистов, конечно, знаю: Дарью Домрачеву. Трасса тоже хорошая, сложная. Надо будет соревноваться с хорошими биатлонистами.

Многие поклонники биатлона рассчитывали увидеть трехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву. Правда, она не смогла приехать – готовится к главному старту сезона – чемпионату мира в Финляндии.

К чему все эти четыре сотни молодых и спортивных стреляющих лыжника тоже стремятся. А ведь уже 18 февраля кто-то из них поднимется на юниорский пьедестал. Как когда-то и наша Даша.