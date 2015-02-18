Юниорский чемпионат мира по биатлону в «Раубичах»: 18 февраля разыгрываются первые медали

Новости Беларуси. На чемпионате мира по биатлону среди юниоров и юношей, который принимает наша страна, 18 февраля разыграют первые медали.

Состязания в «Раубичах» начнутся индивидуальными гонками.

Всего на чемпионате в различных дисциплинах Беларусь будут представлять 20 спортсменов. За призовые места им придется бороться более чем с четырьмя сотнями стреляющих лыжников почти из 40 стран.

Гонка уже началась. На старте – 94 спортсменки до 19 лет. 18 февраля они пробегут 9 км. Среди них есть и четыре белорусские биатлонистки.

Кристина Дмитриенко, участница чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Украина):

Трасса нетяжелая, но рабочая.

Игорь Мищенко, старший тренер по резерву сборной Украины по биатлону:

Погода очень хорошая. И атмосфера, конечно.

Участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров:

Все близко, трасса, очень удобно, мирового уровня. IBU дал «Раубичам» лицензию А. Так что все как надо, по правилам.

Недавно стадион пережил масштабную реконструкцию, здесь созданы отличные условия не только для спортсменов, но и для болельщиков. Появились новые трибуны, для удобства зрителей на стадионе сразу два цифровых табло. На одном можно видеть картинку, на втором – результаты.

18 февраля на стадионе очень много зрителей. Несмотря на то, что утро.

Болельщики:

Ждем, безусловно, побед нашей команды, много впечатлений. Настроение замечательное, погода тоже, солнце, куча людей.

Я занималась биатлоном сама очень долгое время, приехала поддержать сегодня наших, белорусских девушек. Потом останемся смотреть на юношей до 19 лет, которые будут выступать.

С огромным интересом сюда приехали, потому что хочется увидеть будущее нашего биатлона. Дарьей Домрачевой мы гордимся, но, может быть, сегодня стартуют наши будущие звезды, наши олимпийские надежды. И хочется увидеть их. Это здорово.

Многое, как и настроение болельщиков, зависит от погоды. 18 февраля в «Раубичах» солнечно, небольшой мороз. Это отличная погода для биатлона. И мы надеемся, что гонка будет очень интересной. Три наши спортсменки уже вышли на старт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ