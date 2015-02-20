Юниорский чемпионат мира по биатлону-2015: итоги третьего дня соревнований

Новости Беларуси. На чемпионате мира по биатлону в «Раубичах» сборная Беларуси завоевала первую медаль. Причем вновь «золотым» становится имя Даша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В спринтерской гонке на 6 километров среди девушек победительницей стала Дарья Блашко. С триумфом 19-летнюю спортсменку поздравил президент Беларуси.

К сожалению, наши юноши по результатам не смогли и близко догнать белорусских девушек в спринте. Лучшей стала девятая позиция Романа Шинкевича.

В принципе, было ожидаемо, что именно этот спортсмен выйдет в лидеры среди коллег по команде. Но, конечно, хотелось еще раз увидеть белорусского спортсмена на пьедестале. Хотя попадание в десятку на мировом первенстве, несомненно, более чем серьезное достижение. Тем более что и гонка была очень не простой. Многие спортсмены падали без сил после финиша. Китайский спортсмен очень долго не поднимался.

Победу в юношеском спринте празднует норвежский биатлонист.

Роман Шинкевич, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Сразу по ходу гонки все складывалось хорошо: ход, лежа прошел хорошо. Что-то на стойке, сам даже не могу понять, что случилось. Вроде, все как-то шло, но два промаха. А так хотел спринт, сегодня ждал эту гонку. Не получилось немного.

Подводя итоги третьего дня юниорского чемпионата мира, отметим, что он наконец-то позволил нашим спортсменам распаковать пьедестал. «Золото» Дарьи Блашко стало первой наградой в копилке белорусской команды.

Пусть для кого-то победа нашей девушки стала сенсацией, но, по словам тренера белорусской юниорской сборной, только не для штаба наставников.

Александр Сыман, главный тренер юниорской сборной по биатлону (Беларусь):

Не скажу, что мы не ожидали такого выступления. Девочки себя показывали на этапах Кубка IBU очень уверенно среди женщин. В принципе, результаты где-то были ожидаемы, они способны были показать такой уровень.

Очередные старты на чемпионате мира мы ждем 21 февраля не без надежды на удачное выступление уже белорусских юниоров.