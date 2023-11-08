Юниорская сборная Беларуси по хоккею стартовала с победы на Кубке Президентского спортивного клуба

В первом матче наши земляки обыграли сверстников из Казахстана. Наши парни смотрелись уверенно на протяжении всего поединка. Именно белорусы открыли счет, а затем продолжили наращивать преимущество. Соперники ответили лишь единожды. Как итог – победа белорусской дружины со счетом 4:1.

Андрей Ращинский, главный тренер юниорской сборной Беларуси по хоккею:

Был хороший боевой настрой. Первый период это подтвердил. Забили хороших два гола. Но в то же время эмоции, наверное, где-то перехлестнули. Нахватали удалений, которые начали немного физически подтачивать команду. Во втором периоде игра уже поменялась: было очень много борьбы, много затратили сил. Где-то удалось реализовать определенные моменты, забить голы, ну и победить.

Во втором матче юношеская сборная России разгромила женскую сборную со счетом 16:0. 9 ноября наши юниоры сыграют против женской команды из России. Этот поединок не будет учитываться в общем зачете турнира. В пятницу коллективы определят лучших в формате 3 на 3. А завершатся соревнования 11 ноября.