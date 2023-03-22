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Юлия Апанасович прошла в полуфинал ЧМ по боксу в индийском Нью-Дели

22 марта 2023 20:43
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Белоруска Юлия Апанасович гарантировала себе медаль чемпионата мира по боксу, который в эти дни проходит в индийском Нью-Дели, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска в 1/4 финала единогласным решением арбитров одержала победу над представительницей Непала Тели Анджани – 5:0 – и вышла в полуфинал.

Юлия Апанасович прошла в полуфинал ЧМ по боксу в индийском Нью-Дели-1

Даже в случае проигрыша в 1/2 ей достанется бронза, поскольку поединок за 3-е место не проводится, а участницам боя вручаются две бронзовые награды. В четверг, 23 марта, в полуфинале Апанасович встретится с китаянкой Ву Ю. К сожалению, еще одна белоруска Виктория Кебикова в 1/4 финала не имела никаких шансов против хозяйки турнира, представительницы Индии Сэвити. Поражение со счетом 0:5.

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# Женский бокс # Юлия Апанасович # Виктория Кебикова # Фотофакт

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