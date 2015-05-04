«Я не жадный»: боксер Мэйуэзер, выигравший «бой века», в понедельник откажется от чемпионских поясов

Новости США. Поединок 38-летнего американца Флойда Мэйуэзера, которого в боксерском мире называют Красавчиком, с 35-летним филиппинцем Мэнни Пакьяо состоялся в минувшие выходные в Лас-Вегасе. Эту встречу спортивные эксперты и журналисты единогласно назвали «боем века».

Фаворитом поединка букмекеры считали американца, и он смог оправдать ожидания.







По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Мэйуэзеру, который защитил титулы по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), принадлежавший его сопернику.



После боя СМИ распространили сообщение о том, что американец откажется от всех трех чемпионских поясов. Чуть позже эта информация перешла в статус официального заявления.







Флойд Мэйуэзер:

Другие боксеры должны получить шанс. Я не жадный.

Американская пресса пишет, что Красавчик за поединок получит 150–180 миллионов долларов, а Пакьяо – 100–120 миллионов. Стало быть, каждая минута Флойда на ринге стоила пять миллионов долларов.

Встреча американца с филиппинцем стала рекордной во всех смыслах. Билеты, например, стоили от полутора до 7,5 тысячи долларов. И даже готовность потратить невероятную сумму на билет не означала возможность попасть в «MGM Grand Арена» и увидеть бой своими глазами.