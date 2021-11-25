«Едем за медалями». Главный тренер сборной Беларуси по восточным единоборствам рассказал, как готовится команда

Новости Беларуси. Чемпионат мира по таиландскому боксу стартует в Бангкоке 3 декабря. В этом году форум пройдет в необычном формате, за награды поспорят не только взрослые бойцы, но также юниоры и юноши, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси сейчас готовится к предстоящему старту на базе спортивного комплекса «Стайки» в расширенном составе. Для плодотворной работы здесь созданы все условия, а к реализации поездки подключились разные ведомства, в том числе и консульство Тайланда.

Стартовый состав белорусов на предстоящий мир: 16 бойцов национальной команды, 6 девушек и 30 юниоров. Возрастной диапазон максимально широкий. Несмотря на то, что вид спорта пока не олимпийский, популярность муай-тай и кикбоксинга в нашей стране очень большая. И медальные традиции сильные. В одном ринге тренируются такие гранды, как Андрей Кулебин, Дмитрий Варец, Мария Белуш и подрастающая молодежь. Цель и задача одна на всех.