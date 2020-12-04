Вячеслав Клачков о ЧБ по индорхоккею среди женских команд: у нас интрига сохраняется до последнего дня соревнований

Новости Беларуси. В Минске стартовал первый тур чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женских команд. Соревнования традиционно проходят на базе «Минск-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участие в турнире принимают семь команд. В 2020 году организаторы в плане проведения решили ничего не менять. Первый тур пройдет по круговой системе, по его итогам команды разделят на две подгруппы – коллективы, занявшие места с 1-го по 4-е и с 5-го по 7-е. После этого пройдут матчи плей-офф. Из потенциальных лидеров выделим «Минск-1», «Ритм» и «Викторию-1». И несмотря на некоторую разницу в классе, организаторы обещают болельщикам немалую интригу.

Вячеслав Клачков, спортивный директор Белорусской федерации хоккея на траве:

Сейчас идет за моими плечами игра, играют наши две ведущие команды – гродненский «Ритм» и ХК «Минск». Интересная игра идет. В «Минске» – я вот обратил внимание, сейчас смотрел – молодые девчонки неплохо выделяются уже к началу сезона, неплохо готовы они. Ну, еще начало. Я думаю, что следующие туры покажут, кто есть кто. У нас эта интрига сохраняется до последнего дня соревнований. И у нас три, четыре команды, которые претендуют на первое место.