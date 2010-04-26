Второй полуфинал юниорского чемпионата мира

Второй полуфинал получился куда упорнее первого. Хотя по ходу встречи и не покидало ощущение, что россиянам в тот день ничего не светит.

Шведская дружина откровенно смотрелась убедительнее, атаковала острее, бросала чаще. Но до поры до времени на табло сохранялся паритет. Причем счет открыли наши восточные соседи. В большинстве отличился Владислав Картаев.

Вскоре шведы отплатили той же монетой, то есть разыграли лишнего. Отличился Людвиг Рамсфелд. Второй период остался без голов, а третий здорово начали россияне (это был чуть ли не лучший их отрезок в матче), но свои возможности в заброшенные шайбы они не превратили.

Владислав Наместников, нападающий юношеской сборной России

Соперник превзошел нас в скорости, к тому же, они реализовали все моменты, а у нас это не получилось. Думаю, также сказалось, что у шведов был до матча день отдыха, а мы играли тяжелый матч со швейцарами.

Михаил Васильев, гл. тренер юношеской сборной России:

Шведы сильны не только индивидуально, но комбинируют здорово.

И как обычно бывает в таких случаях, расплата последовала незамедлительно. Шайбу в ворота отправили Адам Ларссон в большинстве и Матиас Гранлунд в равных составах.

Два очка за передачи набрал лучший бомбардир турнира Йохан Ларссон, который своим блестящим выступлением на турнире, безусловно, повысит свой рейтинг в европейской классификации драфта НХЛ. Пока он был только тридцать четвертым.

Йохан Ларссон, нападающий юношеской сборной Швеции:

Старались играть быстро и вымотать соперника, ведь он накануне играл, а мы – нет. Первоочередной задачей было держать шайбу и много бросать. Что мы успешно и сделали. Американцы – ребята физически мощные, надо постараться не уступить им в силовой борьбе. Что уже однажды получилось. О скаутах и шансах на драфте ни я, ни кто в команде не думает. Главное, стать чемпионами.

Стефан Лунд, гл. тренер юношеской сборной Швеции:

Великолепная неделя. Команда играет здорово. Осталось поставить победную точку в финале. Один раз выиграли у сборной США, почему мы не сделать это во второй. Надо действовать на высоких скоростях и отодвинуть игру от наших ворот.