Второй день этапа Кубка мира по фристайлу в «Раубичах». В программе заявлены синхронные прыжки

Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается этап Кубка мира по фристайлу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

23 февраля спортсмены будут состязаться в неолимпийском виде – синхронных прыжках. На этапе квалификации болельщики увидят четыре белорусские пары среди мужчин и две среди женщин. Вход на трибуны свободный. Павел Дик о результатах этапа Кубка мира по фристайлу: я высоких задач себе не ставил