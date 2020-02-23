Второй день этапа Кубка мира по фристайлу в «Раубичах». В программе заявлены синхронные прыжки

Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается этап Кубка мира по фристайлу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается этап Кубка мира по фристайлу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
23 февраля спортсмены будут состязаться в неолимпийском виде – синхронных прыжках. На этапе квалификации болельщики увидят четыре белорусские пары среди мужчин и две среди женщин. Вход на трибуны свободный.
Павел Дик о результатах этапа Кубка мира по фристайлу: я высоких задач себе не ставил
Из-за травм лидеры белорусской команды участие в турнире не принимают. Однако это не лишает наших лыжных акробатов шансов на медали. Итоги домашнего старта подведут наши коллеги 23 февраля в программе «Неделя спорта».