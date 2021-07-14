«Всё прекрасно, всё чудесно». На юниорском ЧМ по пятиборью белорусы заняли второе место в мужской эстафете

Новости Беларуси. В египетской Александрии продолжается юниорский чемпионат мира по современному пятиборью. В мужской эстафете наш дуэт в составе Владислава Нестерова и Максима Марука стал серебряным призером, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Марук, серебряный призер чемпионата мира по современному пятиборью:

Показали хороший результат в плавании. Сразу заняли лидерские позиции. По фехтованию тоже лидерство удержали, отставали вторыми, в бонус-раунде вообще выиграли. Все прекрасно, все чудесно, на коне показали высший результат, на комбайне. Чуть мандражнули на стрельбе, но справились с задачей и прибежали вторыми.