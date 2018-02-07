«Встала на лыжи и поняла, что это мое будущее». Как тренируется экспериментальная группа Федерации биатлона

Новости Беларуси. Герои нашего следующего сюжета с нетерпением ждут главных зимних стартов четырехлетия, ведь их старшие коллеги на Олимпиаде в Южной Корее будут защищать честь нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Герои нашего следующего сюжета с нетерпением ждут главных зимних стартов четырехлетия, ведь их старшие коллеги на Олимпиаде в Южной Корее будут защищать честь нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь о стреляющих лыжниках. И если именитые биатлонисты уже получили свои заветные путевки, то юным спортсменам еще только предстоит это сделать. Сейчас 13 талантливых ребят тренируются в Новополоцке. Им посчастливилось попасть в экспериментальную группу Федерации биатлона.
С будущими звездами спорта познакомилась Анастасия Бут.
Сергей Некрасов, тренер экспериментальной группы по биатлону Новополоцкого училища олимпийского резерва:
Алина, еще добавишь три налево, два вверх.
Выстрел на выдохе и между ударами сердца. Пять закрытых мишеней и гонка. Каждый воспитанник ежедневно на лыжах проходит 20 километров. Только за неделю эта команда использует 2500 пуль.
Елена Надольская, воспитанница экспериментальной группы по биатлону Новополоцкого училища олимпийского резерва:
Дедушка занимался биатлоном в лесу. Они ездили по лесу с оружием. Как-то, когда были Олимпийские игры в 2010 году, дедушка смотрел биатлон и сказал: «Я хочу, чтобы вы тоже занимались биатлоном». И как-то так получилось, что мы пошли через год в эту секцию.
Валерия Тумашевская, воспитанница экспериментальной группы по биатлону Новополоцкого училища олимпийского резерва:
Заинтересовал биатлон. Пришла я первый раз на секцию, встала на лыжи и поняла, что это мое будущее и буду продолжать тренироваться. Хочу добиться больших успехов, в Олимпийских играх, например, завоевать золотую медаль.
Эти дети в своем роде особенные. Есть в биатлоне такой критерий как «максимальный уровень потребления кислорода», от него зависит результативность спортсмена. Прежде, чем попасть в экспериментальную группу Федерации биатлона, 13 воспитанников прошли специальное тестирование.
Сергей Некрасов:
Это эксперимент, и мы наблюдаем за этими детьми. Пытаемся все-таки вырастить, обучить их, подготовить к национальной команде. Естественно, медалей завоеванных, видеть отличную работу.
Ребята тренируются на базе Новополоцкого училища олимпийского резерва. В свое время здесь готовилась известная биатлонистка Ирина Кривко, которая представит Беларусь на Олимпийских играх в Корее.
Ольга Сотникова, заместитель директора Новополоцкого училища олимпийского резерва:
В междусборье она всегда приезжает сюда, к нам, на нашей базе готовится. Все учащиеся нашего училища равняются на нее. Смотрят. Она не отказывает никому во внимании.
Анастасия Бут, СТВ:
В начале двухтысячных на этом месте не было ничего. Сегодня это современная спортивная база. 2,5 километра лыжероллерной трассы, свое стрельбище на 24 мишени. А благодаря освещению соревнования здесь можно проводить даже ночью.
Сегодня эти ребята готовятся к финалу кубка Федерации биатлона, который пройдет в Раубичах. Но прежде, чем завоевывать медали, им предстоит поволноваться за своих старших товарищей по лыжам и винтовке. Олимпиаде в Корее – событие года, которое никто не пропустит.