Всего 13 лет. Японка стала второй самой юной победительницей в истории Олимпийских игр

Олимпийские игры в Токио продолжают переписывать историю. Так, баскетболист Лука Дончич в дебютном матче показал рекордную результативность, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Олимпийские игры в Токио продолжают переписывать историю. Так, баскетболист Лука Дончич в дебютном матче показал рекордную результативность, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За первую половину встречи словенец набрал 31 очко, сделал 8 подборов при рейтинге эффективности 35 баллов. И это – рекорд.
Удивила в Токио и местная спортсменка. Момидзи Нисия завоевала золото в скейтбординге. Новоиспеченной олимпийской чемпионке всего 13 лет. В списке самых юных победителей Игр Момидзи занимает второе место.