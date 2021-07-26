Всего 13 лет. Японка стала второй самой юной победительницей в истории Олимпийских игр

Олимпийские игры в Токио продолжают переписывать историю. Так, баскетболист Лука Дончич в дебютном матче показал рекордную результативность, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За первую половину встречи словенец набрал 31 очко, сделал 8 подборов при рейтинге эффективности 35 баллов. И это – рекорд.