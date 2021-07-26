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Всего 13 лет. Японка стала второй самой юной победительницей в истории Олимпийских игр

26 июля 2021 15:35
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Олимпийские игры в Токио продолжают переписывать историю. Так, баскетболист Лука Дончич в дебютном матче показал рекордную результативность, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего 13 лет. Японка стала второй самой юной победительницей в истории Олимпийских игр-1

За первую половину встречи словенец набрал 31 очко, сделал 8 подборов при рейтинге эффективности 35 баллов. И это – рекорд.

Всего 13 лет. Японка стала второй самой юной победительницей в истории Олимпийских игр-4

Удивила в Токио и местная спортсменка. Момидзи Нисия завоевала золото в скейтбординге. Новоиспеченной олимпийской чемпионке всего 13 лет. В списке самых юных победителей Игр Момидзи занимает второе место.

# Олимпиада 2020 # Момидзи Нисия # Лука Дончич # Фотофакт

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