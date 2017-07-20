«Все в обойме, все готовятся к матчу»: минское «Динамо» сыграет с македонскими «Работничками» 20 июля

Новости Беларуси. Белорусские представители в футбольной Лиге Европы готовятся провести ответные поединки второго квалификационного раунда. 20 июля вечером вслед за БАТЭ в следующий круг отбора могут шагнуть минское и брестское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». У минского «Динамо» всё максимально просто. В Скопье белорусы добились комфортного результата: счет 1:1 вполне позволяет болельщикам столичного клуба настраиваться на положительный лад. Показательны тут не только цифры на табло: было видно и по игре, что «Работнички» – вполне проходимый противник. Тем не менее, главный тренер «Динамо» очень серьезно относится к предстоящему поединку. От обороны играть дома команда не собирается.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Мы – самая атакующая команда: и по ударам, и по создаваемым моментам. Да, есть проблемы с реализацией, но для меня очень важно, что мы создаем момент. Реализацию будем подправлять. Это и есть мастерство.

Игра «Динамо» и «Работничков» начнется в 18 часов 20 июля на стадионе «Трактор». В этот же день в Бресте стартует поединок местного «Динамо» и «Альтаха» из Австрии. В первой игре этих команд также была зафиксирована ничья – 1:1. Опять-таки – результат положительный.

Владимир Журавель, главный тренер ФК «Динамо-Брест»:

Задача команды не будет стоять в обороне и в том, чтобы сохранять этот счет. Мы будем играть на победу.