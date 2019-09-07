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«Все собаки хороши»: в Минске прошли соревнования по аджилити

07 сентября 2019 18:34
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Новости Беларуси. Драйвовые джек-расселы, дружелюбные золотистые ретриверы и сообразительные бордер-колли. Самых быстрых, ловких и умных собак выбирали 7 сентября на соревнованиях по аджилити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все собаки хороши»: в Минске прошли соревнования по аджилити-1

Четвероногие спортсмены съехались со всей страны, чтобы за максимально короткое время преодолеть полосу препятствий. Аджилити – кинологический спорт с корнями из конного конкурса, результат зависит от взаимопонимания в тандеме питомца и его хозяина.   

«Все собаки хороши»: в Минске прошли соревнования по аджилити-4

Виктория Грудина, председатель Белорусской федерации кинологических видов спорта:
Разные методики изучения собак, поэтому под каждого владельца мы стараемся изучать так, чтобы ему было комфортно и удобно, и чтобы он мог существовать в нашем виде спорта.

Если хотите развить скорость, то это бордер-колли, шелти, парсон-рассел-терьеры. Все собаки хороши, каждая в своей породе.

«Все собаки хороши»: в Минске прошли соревнования по аджилити-7

В Беларуси этот вид спорта относительно новый, в столице им занимаются около полусотни собачников. Лучшие из них в ближайшее время готовятся представить страну на чемпионате мира.

«Все собаки хороши»: в Минске прошли соревнования по аджилити-10

Кстати, поддаются обучению таким трюкам и кошки. Возможно, разновидность аджилити для кошачьих тоже приобретет популярность.  

# Домашние животные # Виктория Грудина # Фотофакт

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