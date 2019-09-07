«Все собаки хороши»: в Минске прошли соревнования по аджилити

Новости Беларуси. Драйвовые джек-расселы, дружелюбные золотистые ретриверы и сообразительные бордер-колли. Самых быстрых, ловких и умных собак выбирали 7 сентября на соревнованиях по аджилити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Драйвовые джек-расселы, дружелюбные золотистые ретриверы и сообразительные бордер-колли. Самых быстрых, ловких и умных собак выбирали 7 сентября на соревнованиях по аджилити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четвероногие спортсмены съехались со всей страны, чтобы за максимально короткое время преодолеть полосу препятствий. Аджилити – кинологический спорт с корнями из конного конкурса, результат зависит от взаимопонимания в тандеме питомца и его хозяина.
Виктория Грудина, председатель Белорусской федерации кинологических видов спорта:
Разные методики изучения собак, поэтому под каждого владельца мы стараемся изучать так, чтобы ему было комфортно и удобно, и чтобы он мог существовать в нашем виде спорта.
Если хотите развить скорость, то это бордер-колли, шелти, парсон-рассел-терьеры. Все собаки хороши, каждая в своей породе.
В Беларуси этот вид спорта относительно новый, в столице им занимаются около полусотни собачников. Лучшие из них в ближайшее время готовятся представить страну на чемпионате мира.
Кстати, поддаются обучению таким трюкам и кошки. Возможно, разновидность аджилити для кошачьих тоже приобретет популярность.