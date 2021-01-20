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Вратарь забил гол через всё поле, ударив по мячу у своих ворот

20 января 2021 13:15
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Эффектный гол на чемпионате Англии. Прямым ударом от ворот до ворот 25-летний голкипер Том Кинг ввел мяч в игру, да так удачно, что открыл счет – 0:1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вратарь забил гол через всё поле, ударив по мячу у своих ворот-1

На 12-й минуте матча голкипер английской команды «Ньюпорт Каунти» Том Кинг нанес мощный удар от ворот. Мяч приземлился перед штрафной соперника и после рикошета от газона перелетел через вратаря соперников.  

Вратарь забил гол через всё поле, ударив по мячу у своих ворот-4

Заметим, что гол Кинга в итоге победным не стал. В компенсированное время первого тайма счет в поединке сравнялся. Матч завершился вничью – 1:1. Но запомнится эта игра однозначно красивым ударом вратаря «Ньюпорта».  

# Футбол # Том Кинг # Фотофакт

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