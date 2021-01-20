Вратарь забил гол через всё поле, ударив по мячу у своих ворот

Эффектный гол на чемпионате Англии. Прямым ударом от ворот до ворот 25-летний голкипер Том Кинг ввел мяч в игру, да так удачно, что открыл счет – 0:1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эффектный гол на чемпионате Англии. Прямым ударом от ворот до ворот 25-летний голкипер Том Кинг ввел мяч в игру, да так удачно, что открыл счет – 0:1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На 12-й минуте матча голкипер английской команды «Ньюпорт Каунти» Том Кинг нанес мощный удар от ворот. Мяч приземлился перед штрафной соперника и после рикошета от газона перелетел через вратаря соперников.
Заметим, что гол Кинга в итоге победным не стал. В компенсированное время первого тайма счет в поединке сравнялся. Матч завершился вничью – 1:1. Но запомнится эта игра однозначно красивым ударом вратаря «Ньюпорта».